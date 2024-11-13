مواجهة الأسود والنشامى "الحاسمة".. أبرز الغائبين والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تتوجه الأنظار صوب ملعب "جذع النخلة" الدولي بمدينة البصرة، الذي سيستضيف مباراة مهمة لحسم الشراكة على المركز الثاني بين المنتخبين العراقي وضيفه الأردني عند الساعة 7:15 مساء يوم غدٍ الخميس.

وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقد أصبح من المؤكد غياب لاعبين أساسيين في تشكيلة منتخب الأردن، وهما نور الروابدة وعارف الحاج، بينما ستشهد التشكيلة عودة اللاعب الأبرز وهداف منتخب الأردن موسى التعمري، وزميله يزن عماد.

بالمقابل، سيغيب عن منتخب العراق اللاعب دانيلو السعيد لعدم جاهزيته، ومن المحتمل بنسبة كبيرة غياب زيد تحسين والحارس جلال حسن لإصابتهما، رغم مشاركتهما في تدريبات المنتخب العراقي الأخيرة مع زملائهم في آخر وحدة تدريبية أجراها الفريق مساء أمس الثلاثاء.

ويتنافس المنتخبان لحسم المركز الثاني في المجموعة خلال مرحلة الذهاب، حيث يتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الأردني بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي يحل ثالثاً بنفس النقاط.

وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، حيث حصلت على حقوق الدور الثالث حصرياً في الوطن العربي والشرق الأوسط. كما ستقوم الشبكة القطرية بتخصيص قناة beIN Sports HD لبث مباراة الأردن والعراق، إضافة إلى نقل المباراة عبر قنوات الكأس.