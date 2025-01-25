مواجهات أوروبية ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تستقطب مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي أنظار عشاق الدوري الإنجليزي عندما يلتقي الفريقان في قمة مباريات اليوم السبت ضمن الجولة 23 من المسابقة.

وفي الجولة ذاتها سيكون ليفربول أمام اختبار جديد عندما يلاقي إبسويتش تاون، في حين يواجه آرسنال الذي يحتل المركز الثاني وولفرهامبتون في مواجهة صعبة.

وفي الدوري الإسباني ينزل ريال مدريد، المتصدر ضيفا ثقيلا على بلد الوليد، في حين يواجه أتلتيكو مدريد، الثاني، فياريال في قمة الجولة 21.

كما تقام مباريات في الدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد ـ فياريال ـ 06.15 مساءً ـ BEIN SPORTS 3

بلد الوليد ـ ريال مدريد ـ 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

ليفربول ـ إبسويتش تاون – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

وولفرهامبتون ـ آرسنال – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

مانشستر سيتي ـ تشيلسي ـ 08:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإيطالي:

نابولي ـ يوفنتوس ـ 8:00 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc 1

الدوري الألماني:

فريبورغ ـ بايرن ميونخ – 5:30 مساءً – BEIN SPORTS 5

لايبزيغ ـ باير ليفركوزن – 5:30 مساءً – BEIN SPORTS 4

بروسيا دورتموند ـ فيردر بريمن – 5:30 مساءً – BEIN SPORTS 6

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان ـ ستاد ريمس 11:05 مساءً – BEIN SPORTS 4