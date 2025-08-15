مواجهات "نارية" للشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، يوم الجمعة، عن مواجهات "نارية" سيخوضها نادي الشرطة العراقي داخل أرضه وخارجها.

وبحسب القرعة التي أُجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، سيلاقي الشرطة العراقي فرق، السد والدحيل القطريين، والأهلي والاتحاد السعوديين، في العاصمة بغداد، فيما سيواجه الغرافه القطري في قطر، وتراكتور سازي الإيراني في إيران، وناساف الأوزبكي في أوزباكستان، الهلال السعودي في السعودية.

وشهدت القرعة مشاركة 24 نادياً قُسمت بين أندية شرق آسيا وغربها، وضمت أندية منطقة الغرب، كل من الشرطة العراقي، والأهلي حامل اللقب، والاتحاد، والهلال (السعودية)، وشباب الأهلي، والشارقة، والوحدة (الإمارات)، والسد، والغرافة، والدحيل (قطر)، وتراكتور سازي (إيران)، وناساف (أوزباكستان).

وتم توزيع الأندية الممثلة لـ12 اتحاداً وطنياً على مستويين في كل منطقة، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16 المقرر إقامته بين 2 و11 آذار/ مارس 2026، على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في السعودية، حيث تلعب جميع المباريات من دور الثمانية وحتى النهائي بين 17 و25 نيسان/ أبريل 2026.

وضم التصنيف الأول: الشرطة العراقي، والأهلي السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي، والسد القطري، وتراكتور الإيراني، وناساف الأوزبكي.

بينما ضم التصنيف الثاني: الاتحاد السعودي، والهلال السعودي، والشارقة الإماراتي، والوحدة الإماراتي، والغرافة القطري، والدحيل القطري.