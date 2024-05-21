منتخب شباب العراق بالدراجات يحرز ذهبية سباق طواف طهران

شفق نيوز/ أحرز منتخب شباب العراق بالدراجات، يوم الثلاثاء، الوسامَ الذهبي في منافسات طواف طهران للسباق الفردي العام، لقطع مسافة 90 كم.

ومثّل منتخب الشباب اللاعبون حسين إيهاب، وعبد الوهاب غانم، وسليمان محمد، ومرتضى حيدر، ومصطفى صفوان.

وحصد لاعب منتخب الشباب حسين إيهاب الوسامَ النحاسي في منافسات الفردي بالبطولة التي يشارك فيها 45 لاعبا يمثلون تسعة منتخبات.

وكان منتخب العراق قد حقق ثلاثة أوسمة في منافسات طواف مازندران الدولي عن طريق اللاعبين حسين إيهاب (وسامين)، وعبد الوهاب غانم.