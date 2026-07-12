منتخب سيدات العراق يستعد لخوض بطولة آسيا الشهر المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم السبت، مشاركة منتخب العراق للسيدات في بطولة آسيا المقبلة، المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب النسوي العراقي سيشارك في النسخة الثالثة من بطولة آسيا، التي ستقام في مدينة تيانجين الصينية، للفترة من 21 ولغاية 30 آب المقبل.

وأضاف أن البطولة الآسيوية تُعد مؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مبيناً أن الاتحاد كلّف الجهاز الفني للمنتخب باختيار اللاعبات في ضوء المستويات التي قدمنها خلال منافسات دوري الأندية العراقية للسيدات، المقامة حاليًا في محافظة دهوك بمشاركة عدد من الأندية العراقية.

وأوضح اللاوندي، أن البطولة كشفت عن إمكانيات مميزة للاعبات، مشيراً إلى أن أربعة أندية تأهلت، أمس السبت، إلى المربع الذهبي، وهي سنحاريب حامل لقب الموسم الماضي، وأكاد عنكاوا وصيف النسخة الماضية، إلى جانب أفروديت وقره قوش.

وتابع قائلاً إن الاتحاد قرر إقامة منافسات المربع الذهبي في شهر تشرين الأول المقبل، بعد انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية.

واستضافت قاعة نادي سنحاريب الرياضي في محافظة دهوك، بإقليم كوردستان، منافسات بطولة دوري السيدات للكرة الطائرة، وذلك للفترة من 7 إلى 11 تموز الجاري.