منتخب سلة العراق يستعد للتصفيات الآسيوية المزدوجة

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، موعد تجمع المنتخب الوطني في 27 من الشهر الجاري في قاعة الشعب للألعاب الرياضية.

وسيكون تجمع المنتخب، بقيادة المدرب الصربي المحترف فازلين ماتيتش، الذي أعلن عن أسماء اللاعبين ضمن القائمة الأولى للمنتخب الوطني الذين سينخرطون بتدريبات المنتخب.

وقال المدير الاعلامي، عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "تدريبات المنتخب ستكون بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، استعداداً لمنافسات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وكشف فازلين، عن أسماء القائمة الأولية للاعبين المدعوين للمنتخب الوطني والتي تألفت من (محمد صلاح، حسان علي، ريكان عثمان، ذوالفقار فاهم، كرار جاسم، عبدالله حيدر، محمد فالح، علي حاتم، عباس هادي، فريد رعد، إيهاب حسن، علي مؤيد، مراد علي، محمد علي، زنار هشيار، محمد امين عبد الخالق، مير نريمان، علاء سليم، علي علاء).