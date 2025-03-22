منتخب العراق يتكبد ثاني خسارة في كأس آسيا للكرة الشاطئية

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني العراقي للكرة الشاطئية أمام نظيره الصيني بنتيجة 3-2 في ثاني مبارياته ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا في تايلاند.

وجرت المباراة في ملعب شاطئ جوتمبن (باتايا) في تايلاند عند الساعة الـ(11:30) صباح اليوم السبت بتوقيت بغداد .

وتضم مجموعة المنتخب العراقي كلاً: من اليابان والصين والسعودية.

ويواجه منتخب العراق في ختام منافسات المجموعة نظيره السعودي يوم الاثنين الموافق 24 من الشهر الجاري.

وكان المنتخب العراقي تعرض لأول خسارة له امام منتخب اليابان بنتيجة 3-4 ، يوم الخميس الماضي في افتتاح مشواره بكأس آسيا للكرة الشاطئية.

ويستضيف تايلاند النسخة الـ11 من البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، حيث ستُقام المباريات على شاطئ "جومتين" في مدينة باتايا، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً خلال الفترة من 20 إلى 30 آذار/ مارس الجاري.

وعيّن الاتحاد العراقي لكرة القدم، كادراً تدريبياً إيرانياً لقيادة المنتخب في البطولة، بقيادة المدرب عباس رضا هاشم بور، ومدرب حراس المرمى سيد بيمان حسيني.