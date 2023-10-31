منتخب العراق لكرة اليد يحقق الفوز على نظيره العُماني ودياً

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز في مباراة ودية على نظيره العُماني ضمن معسكره المقام حالياً بسلطنة عُمان استعداداً للتصفيات الآسيوية المقبلة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة اليد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب فاز في مباراته التجريبية بفارق أربعة أهداف بنتيجة 36-32 هدف.

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد استهل مبارياته التجريبية الأولى ضمن معسكره المقام بسلطنة عُمان بتحقيق الفوز على الوطني العماني بنتيجة 28-27 هدف، استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2024.

ويقود منتخب العراق كادراً تدريبياً مؤلفاً من المصري شريف مؤمن مدرباً أول، ومحمد كاظم وصلاح راجي مدربان مساعدان، ومحيي صلاح مدرباً للحراس.