منتخب العراق البارالمبي لرفع الأثقال يتوجه إلى القاهرة للمشاركة ببطولة العالم

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد المنتخب الوطني العراقي لرفع الأثقال البارالمبي لفئة المتقدمين، يوم الخميس، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في بطولة العالم، والتي تقام بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة على المستوى الدولي.

وقال عضو اتحاد رفع الأثقال البارالمبي جبار طارش، لوكالة شفق نيوز إن "الوفد توجه اليوم إلى البطولة بعد استعدادات مكثفة ومعسكرات تدريبية أظهرت جاهزية عالية للاعبين"، معرباً عن ثقته بـ"قدرة المنتخب على تحقيق نتائج مشرّفة تليق باسم العراق".

وأضاف: "ننتظر من لاعبي المنتخب تسجيل مشاركة قوية تعكس تطور رياضة رفع الأثقال البارالمبية في العراق، وتمثيل الوطن بصورة مشرفة على الساحة العالمية".

وبين طارش أن "الوفد العراقي ضم كلاً من: ثامر غانم داود، وعلي كاظم حسين، ومسلم عقيل، ومصطفى سلمان، وأحمد مصطفى، ورسول كاظم محسن، وعبدالله عبد الكاظم، وحيدر ناجي، وحسين عادل، وغرام رعد، ورسل عبد الرزاق".