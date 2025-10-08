منتخب الصالات يعسكر في بيروت تحضيراً لتصفيات آسيا

شفق نيوز- بغداد

يغادر وفد منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت، للدخولِ في معسكرٍ تدريبيٍّ تحضيريّ استعداداً للمشاركةِ في تصفياتِ كأس آسيا، المقررة إقامتها في المملكةِ العربية السعودية في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويهدف المعسكر إلى رفعِ جاهزيّة اللاعبين بدنياً وفنياً، وتعزيزِ الانسجامِ بينهم، من خلال سلسلةٍ من الحصصِ التدريبيّة والمباريات الودية التي تتيحُ للجهاز الفنيّ الوقوفَ على جاهزيةِ العناصر، وتصحيح الأخطاءِ قبل خوضِ غمار التصفيات.

ويأتي هذا ضمن خطةِ الإعداد التي وضعها الجهازُ الفنيّ، لضمانِ مشاركةٍ قويةٍ، وتحقيق نتائجَ إيجابيةٍ تؤهل المنتخبَ للنهائياتِ الآسيويّة.