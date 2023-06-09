منتخبا الأردن وسوريا يصلان بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب الأردني إلى بغداد، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً.

وتنطلق البطولة في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء للفترة من 12 ولغاية 20 من الشهر الحالي.

وكان وفد المنتخب السوري اول الواصلين إلى بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية.

وتنطلق البطولة الاثنين المقبل باقامة ثلاث مواجهات إذ يلاقي منتخب عمان نظيره اللبناني على ملعب المدينة ببغداد في الساعة السادسة والنصف، ومنتخب سوريا يلاقي نظيره الفلسطيني على ملعب كربلاء في الساعة الثامنة مساءً، ويلاقي منتخب العراق نظيره الأردني على ملعب المدينة في بغداد عند التاسعة والنصف مساءً.