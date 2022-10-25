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مليون دولار.. جائزة بطل خليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-25T09:43:31+0000
مليون دولار.. جائزة بطل خليجي 25

شفق نيوز/ كشف أمين عام اتحاد الكرة الخليجي جاسم الرميحي، اليوم الثلاثاء، عن جائزة المركز الأول في خليجي 25 والمقرر انطلاقها في البصرة مطلع العام المقبل. 

وقال الرميحي للصحفيين، خلال تواجده في البصرة عقب اجراء قرعة خليجي 25 التي أقيمت اليوم، إن الجائزة قدرها مليون دولار،  فيما تبلغ قيمة جائزة المركز الثاني 750 ألف دولار.

وجرت في البصرة قرعة خليجي 25، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الخليجية لكرة القدم. 

وترأس المجموعة الاولى العراق "البلد المنظم"، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة اليمن والسعودية وسلطنة عمان، فيما ترأس منتخب البحرين المجموعة الثانية كونه بطل البطولة الاخيرة، وسيكون الى جانبه حسب تسلسل القرعة الكويت وقطر والإمارات .

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