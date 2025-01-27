معترضو اتحاد الكرة يكسبون دعوى تأجيل اجتماع الهيئة العامة.. "السوداني تدخل شخصياً"

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، يوم الاثنين، عن كسب دعوى قضائية تخص اجتماع الهيئة العامة للاتحاد، فيما أشار إلى أن مركز التسوية المختص بحل النزاعات الرياضية قضى بتحديد موعد جديد مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية الجديدة.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مركز التسوية قرر تأجيل انعقاد الاجتماع الخاص بالهيئة العامة، على أن يتم تحديد موعد جديد له، بعد أن اقتنع بالدفوعات التي قدمها، والتي تناولت قضايا تتعلق بعدم حسم ملفات مالية وإدارية لا تزال عالقة ولم يتم حلها حتى الآن".

وأشار الزاملي، إلى "ضرورة أن يقوم الاتحاد بحسم الخلل المالي والإداري، لأن عدم القيام بذلك يعني عدم إمكانية عقد الاجتماع، إذ أن تمرير تلك الخروقات سيعرضنا للمساءلة القانونية كمجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأضاف الزاملي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وخلال اجتماعه الأخير بمجلس إدارة اتحاد الكرة، أبدى اهتماماً كبيراً ومتابعة دقيقة لما يحدث داخل الاتحاد"، مبيناً أن "السوداني دعا الاتحاد إلى حل جميع المشكلات العالقة، وذلك بهدف تحقيق اجتماع الهيئة العامة في أقرب وقت ممكن للمصادقة على التقريرين المالي والإداري للفترة الماضية".

وأوضح الزاملي، أن "رئيس الوزراء كان مستاءً من الأوضاع داخل منظومة الاتحاد، وكلف شخصية من مكتبه الخاص بمتابعة القضية وحل الخروقات والإشكالات في أسرع وقت ممكن".

يُذكر أن قراراً ولائياً كان قد أوقف انعقاد الاجتماع "غير العادي" للهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي كان مقرراً يوم 18 من الشهر الحالي، بسبب وجود خروقات في النظام الأساسي.

وفي تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أكد الزاملي أن "هناك إجراءات جديدة يجب اتخاذها قبل تحديد موعد جديد لعقد الاجتماع"، مؤكداً "ضرورة تسوية الخروقات المالية والإدارية التي تتعارض مع النظام الأساسي، لضمان موقف قانوني سليم لمجلس إدارة الاتحاد، وتجنب وقوع الهيئة العامة في أخطاء قانونية في حال المصادقة على التقريرين المالي والإداري لعام 2024، أو تشكيل اللجان غير القانونية".