مدرب منتخب ناشئة العراق يكشف عن تشكيلته للقاء البحرين

شفق نيوز- بغداد

كشف الإسباني خوسيه زاركو، مدرب المنتخب العراقي للناشئين لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة الرسمية لمنتخب تحت 17 عاماً لمواجهة نظيره البحريني في مباراة الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج للناشئين الجارية في قطر.

وتألفت التشكيلة من عمار علي لحراسة المرمى، واللاعبون منتظر حيدر، وكرار كاظم، وحيدر عدنان، والأمير حيدر، وزين العابدين ياسر، وجعفر سالم، وحسين سهيل، وعلي الرضا حيدر، وعلي عامر، وعلي عمار، بحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز.

ويلاقي منتخب ناشئة العراق نظيره البحريني، في ملعب سحيم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الثامنة من مساءً اليوم، ضمن الجولة الثانية من البطولة الخليجية في قطر 2025.