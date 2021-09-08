مدرب عراقي محترف يشن هجوماً لاذعاً: لاعبو المنتخب "اكسباير" ومستواهم "هزيل"

شفق نيوز/ شن المدرب العراقي المحترف في نادي الجليل الناشط بالدوري الاردني الممتاز لكرة القدم الكابتن جبار حميد، يوم الأربعاء، هجوماً لاذعاً على لاعبي المنتخب العراقي بعد الخسارة الثقيلة امس أمام إيران.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز، إنه "يستغرب هذا المستوى الهزيل الذي ظهر به المنتخب العراقي امام منتخب ايران"، مؤكدا ان "سبب الخسارة الثقيلة هو نوعية اللاعبين العراقيين الذين تجاوز أغلبهم الاعمار المقررة للاعب الكرة اذ اصبحوا "اكسباير" وكبار بالسن حتى وصلت معدلات اعمارهم مابين 30-40 سنة".

وابدى حميد استغرابه لـ"تمسك القائمين على الكرة العراقية بهذه الاسماء التي تكون دائماً ضمن التشكيلة عبر مجاملات وعلاقات ومحسوبيات تربطهم باللاعبين"، مضيفا، "لا وجود لكرة القدم بالعراق بوجود هؤلاء الشخوص الذين يسيطرون على تسمية قائمة المنتخب دائماً".

وتابع أن "المنتخب بكل خطوطه غير جيد نهائيا وقد شاهدنا كيف ضاع منتخبنا أمام منتخب إيران ، موضحا أنه "لم يرَ في حياته اسوأ من خط دفاع منتخبنا الحالي وباقي الخطوط دون استثناء"، مبديا استغرابه لـ"قصر قامة المدافعين الذي لابد أن تكون معدل أطوالهم جيدة جداً".

واشار حميد، الى "فوضى عارمة تشهدها الكرة العراقية والمنتخب بسبب التخبطات والعمل العشوائي والعلاقات التي تدخل باختيارات مدربي المنتخبات الوطنية"، مؤكدا أنه "في حال تسلم المدرب العالمي مورينيو قيادة المنتخب فسيكون الفشل مصيره حتماً بوجود نوعية هؤلاء اللاعبين في العراق".

وشخّص حميد، الأخطاء الفنية التي رافقت أسلوب لعب المنتخب العراقي، موضحاً أن "أسلوب لعب المنتخب لم يتغير منذ سنين وهو اللعب الطويل الذي انتهى في أغلب المنتخبات المتطورة التي تعتمد على اللعب والمناولات القصيرة في بناء الهجمات".

ودعا حميد الاتحاد الجديد الى "حل هذه التشكيلة من اللاعبين والبدء باختيار لاعبين شباب بأعمار جيدة من المواهب ويتم الاختيار عن طريق لجنة فنية محترفة من خارج الاتحاد لا تتأثر بالتوصيات والعلاقات والمحسوبيات لبناء منتخب قادر على التنافس واعادة هيبة الكرة العراقية من جديد".