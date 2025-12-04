مدرب الأولمبي العراقي يكشف عن تشكيلته للقاء اليمن ببطولة كأس الخليج

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، عماد محمد، يوم الخميس، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة منتخب اليمن في أولى مبارياته ببطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً.

وتضمنت القائمة ‏حسين حسن لحراسة المرمى، واللاعبون حميد علي، وعبد الرزاق قاسم، وحسين فاهم، وأموري فيصل، وذو الفقار يونس، وكاظم رعد، وأحمد عايد، ومسلم موسى، وعلي صادق، وحيدر عبد الكريم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ويبدأ المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الخميس، مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً بلقاء نظيره اليمني في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق المباراة عند 2:45 عصراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد على الملعب الثاني في سباير زون بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سلطنة عمان والإمارات واليمن. وتُعد البطولة إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.