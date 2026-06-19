مدرب النرويج: أيمن حسين أجبرنا على تغيير خططنا ويستحق اللعب بالأندية الأوروبية

شفق نيوز – متابعة

أشاد مدرب منتخب النرويج، ستوله سولباكن، بالمهاجم العراقي أيمن حسين عقب المواجهة التي جمعت المنتخبين في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكداً أن مهاجم أسود الرافدين يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للعب في أقوى الدوريات والأندية الأوروبية.

وقال سولباكن، في تصريح اطلعت عليه شفق نيوز، إنه يستغرب عدم انضمام أيمن حسين إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة حتى الآن، مشيراً إلى أن المهاجم العراقي يمتلك قدرات فنية وبدنية مميزة تجعله قادراً على المنافسة في أعلى المستويات.

وأضاف أن تأثير أيمن داخل أرض الملعب كان واضحاً، لدرجة أن الجهاز الفني للمنتخب النرويجي اضطر إلى إجراء تعديلات تكتيكية خاصة للحد من خطورته، مؤكداً أن اللاعب فرض احترامه على المنافس منذ الدقائق الأولى.

وأوضح مدرب النرويج أن أيمن حسين يعد من أبرز المهاجمين الذين واجههم منتخب بلاده خلال الفترة الأخيرة، مبيناً أن حضوره القوي وتحركاته المستمرة شكّلا تحدياً كبيراً لدفاعات فريقه.

كما أعرب عن ثقته بقدرة المهاجم العراقي على مواصلة كتابة اسمه في تاريخ بطولة كأس العالم، لا سيما مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام منتخب فرنسا، معتبراً أن اللاعب يمتلك فرصة جديدة لإثبات قيمته على الساحة العالمية.

وكان منتخب النرويج قد استهل مشواره في كأس العالم 2026 بفوز على المنتخب العراقي بنتيجة (4-1) ضمن منافسات المجموعة التاسعة.