مدرب المنتخب العراقي يكشف عن تشكيلته لمواجهة السعودية

شفق نيوز- بغداد

كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، مساء اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة التي سيخوض بها المباراة "المصيرية الحاسمة" أمام منتخب السعودية بمنافسات الملحق الآسيوي.

وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى، واللاعبون كل من ميرخاس دوسكي، وحسين علي، وريبين سولاقا، ومناف يونس، ويوسف الأمين، وإبراهيم بايش، ومهند علي، وزيدان إقبال، وأمير العماري، وكيفن يعقوب.

وتقام المباراة على ملعب الملك عبد الله الدولي في المملكة العربية السعودية (ملعب الإنماء بجدة) عند الساعة 9:45 مساءً، في منافسات الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي.

ومباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين للمنتخب العراقي فلا بديل له عن الفوز، بينما احتمالا الخسارة أو التعادل يؤهلان السعودية إلى مونديال 2026 لأن منتخب السعودية سجل 3 أهداف في مرمى إندونيسيا والعراق سجل هدفاً واحداً.