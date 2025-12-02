مدرب المنتخب البحريني عن لقاء كأس العرب: العراق تغيّر كثيرًا ونحن نحترمه

شفق نيوز - المنامة

أنثى مدرب منتخب البحرين دراغان دراغان تالايتش، يوم الثلاثاء، على المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم وذلك قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن بطولة كأس العرب غدا الأربعاء.

وقال تالايتش في مؤتمر صحفي عقده اليوم بما يخص مباراة العراق، إن "هدفنا الرئيسي هو الوصول إلى نهائي كأس العرب".

وأضاف أن العراق لديه مباراة مهمة في الملحق العالمي، وأتمنى لهم التوفيق في التأهل إلى كأس العالم.

وتابع المدرب البحريني القول، إن العراق تغيّر كثيرًا منذ كأس الخليج، ونحن نحترم المنتخب العراقي، مستدركا القول: لكننا البحرين وسنرى ذلك غدًا.

ويبدأ المنتخب العراقي مشواره في البطولة العربية بمواجهة البحرين غدا الأربعاء على ملعب "974" وبعدها بثلاثة أيام يلاقي السودان على ذات الملعب ثم يختتم مشواره في الدور الأول يوم 9 من نفس الشهر بالمواجهة الأصعب أمام الجزائر، والتي ستقام على ملعب "خليفة الدولي".

وتقام منافسات النسخة الحادية عشرة من البطولة، والثانية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الدوحة للمرة الثانية على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويقع منتخب العراق في المجموعة الرابعة القوية، التي تضم الجزائر حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في 2021، والبحرين، والسودان الذي يتسلح بجالية جماهيرية كبيرة في قطر .