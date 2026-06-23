مدرب السنغال: لم نفقد الأمل والتأهل سيُحسم في مواجهة العراق

شفق نيوز - متابعة

أعرب مدرب المنتخب السنغالي "بابي ثياو"، اليوم الثلاثاء، عن أمله بالتأهل إلى الدور الـ32 رغم خسارة فريقه أمام النرويج بـ (2-3)، مؤكداً أنهم يعولون على اللقاء الحاسم مع العراق.

وقال ثياو في تصريحات صحفية، إنه ما زال أمام المنتخب السنغالي مباراة واحدة يجب أن يخوضها بكل قوته، على أمل خطف بطاقة التأهل، مضيفاً أن اللاعبين يعرفون أن الأمر لم ينتهِ بعدُ، لذا فإن كل شيء سيُحسم أمام العراق.

وأردف بالقول: "نحن سنستعد جيدًا؛ كونها المباراة الحاسمة، وبعدها سنرى ما سيحدث، لكن الأهم الآن هو أن نحافظ على الأمل".

وكان المنتخب النرويجي قد حجز بطاقة العبور إلى دور الـ 32 في مونديال 2026، إثر تغلبه على نظيره السنغالي بنتيجة (3-2)، فجر اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة، التي شهدت أيضاً تأهل المنتخب الفرنسي بعد فوزه على المنتخب العراقي.

وفي السياق ذاته، عزا لاعبو المنتخب الوطني العراقي ومدربهم أسباب الخسارة أمام فرنسا بثلاثية نظيفة، إلى الهفوات الفردية التي شهدها اللقاء، مؤكدين بدورهم ضرورة طي هذه الصفحة والتركيز المطلق على المواجهة الحاسمة المرتقبة أمام السنغال.