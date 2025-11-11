مباراة العراق والإمارات.. 2134 تذكرة لجماهير "أسود الرافدين" وهذه آلية التوزيع

شفق نيوز- بغداد/ أبو ظبي

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن آلية توزيع تذاكر الجمهور العراقي الخاصة بمباراة المنتخب أمام نظيره الإماراتي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي ستقام بعد غد الخميس على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وذكر رئيس اللجنة الأمنية في الاتحاد محمود أبو التمن لوكالة شفق نيوز أن "التذاكر ستصل غداً إلى الوفد العراقي، وسيتم توزيعها في قاعة الجادرية قرب الخطوط الجوية العراقية في مدينة دبي"، مبيناً أن "التذاكر ستوزع مجاناً للجماهير العراقية المتواجدة هناك".

وأوضح أبو التمن، أن "أماكن جلوس الجمهور العراقي ستكون حسب تقسيم الاتحاد الدولي لكرة القدم"، مشيراً إلى أن "حصة العراق من التذاكر تبلغ 2134 تذكرة سيتم تسلمها من الجانب الإماراتي مساء اليوم".

وبيّن أن "عملية التوزيع ستجرى من خلال فريق عمل مشترك بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والقنصلية العراقية في دبي"، لافتاً أن "التوزيع سيبدأ من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى السادسة مساءً".

ودعا رئيس اللجنة الأمنية، الجماهير العراقية الراغبة بالحضور إلى جلب نسخة من جواز السفر واعطاء رقم الهاتف، لغرض تثبيتهما في حاسوب الاتحاد العراقي لكرة القدم للتوثيق والتنظيم.

وباشر المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، أولى وحداته التدريبية تحضيراً لملاقاة المنتخب الإماراتي يوم الخميس المقبل، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوحدة التدريبية جرت في ملعب نادي الوحدة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان ستة لاعبين محترفين قد التحقوا بصفوف المنتخب العراقي في الإمارات بوقت سابق وهم إيمار شير لاعب ساربسبورغ النرويجي، وعلي الحمادي المحترف في لوتون تاون الإنكليزي، وزيد تحسين لاعب باختاكور الأوزبكي، وأمير العماري لاعب كراكوفيا البولندي، وريبين سولاقا المحترف في بورت التايلاندي، وزيدان إقبال لاعب اوتريخت الهولندي.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الملحق الآسيوي يومي 13 و18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث ستقام مباراة الذهاب على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، فيما سيُقام لقاء الإياب على ملعب البصرة الدولي.