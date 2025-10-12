مباراة العراق والسعودية.. محترفو "أسود الرافدين" يتفوقون على "الأخضر" بـ5 أضعاف

شفق نيوز- الرياض

يتفوق لاعبو منتخب العراق "أسود الرافدين" المحترفون في أوروبا على نظرائهم من لاعبي المنتخب السعودي "الأخضر" في عدد دقائق اللعب خلال الموسم الحالي 2025-2026 بفارق 34 ساعة و31 دقيقة.

ويلعب المنتخب العراقي مع السعودية على ملعب الإنماء في جدة بعد غد الثلاثاء في مباراة حاسمة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، إذ يملك كلاهما ثلاث نقاط من فوزهما على إندونيسيا.

ويضم المنتخب العراقي 10 لاعبين ضمن صفوفه ينشطون في الدوريات الأوروبية وهم ميرخاس دوسكي وأمير العماري ويوسف أمين وزيدان إقبال وماركو فرج ومنتظر ماجد وكيفن يعقوب وإيمار شير وعمار محسن وحسين علي.

فيما يضم المنتخب السعودي ثلاثة لاعبين فقط محترفين في أوروبا وهم سعود عبد الحميد المعار من روما الإيطالي إلى لانس الفرنسي، ومروان الصحفي لاعب رويال أنتويرب البلجيكي ومهند آل سعد جناح لوزان السويسري.

وخاض محترفو العراق في أوروبا مجتمعين 2633 دقيقة هذا الموسم، أي ما يعادل 43 ساعة و53 دقيقة من اللعب، مقابل 562 دقيقة فقط (حوالي 9 ساعات و20 دقيقة) للاعبي السعودية في القارة العجوز.

ما يشير إلى تفوق واضح لمحترفي العراق في أوروبا هذا الموسم، إذ لعبوا ما يقارب 5 أضعاف (تحديداً 4.7 أضعاف) ما لعبه السعوديون، بزيادة تبلغ 368% في عدد الدقائق.

ويتصدر العراقي أمير العماري لاعب كراكوفيا البولندي قائمة الأكثر مشاركة في أوروبا في المنتخبين بواقع 854 دقيقة، يليه العراقي ميرخاس دوسكي لاعب فيكتوريا بلزن التشيكي بـ566 دقيقة، بينما لم يشارك العراقي عمار محسن مع ناديه السويدي براغي حتى الآن خلال الموسم الجاري.

في المقابل، يظهر مروان الصحفي جناح رويال أنتويرب كأكثر اللاعبين ضمن قائمة السعودية مشاركة في أوروبا إذ خاض 339 دقيقة مع فريقه، يليه مهند آل سعد مع لوزان السويسري بـ 148 دقيقة، ثم سعود عبد الحميد الذي شارك في 75 دقيقة فقط مع لانس الفرنسي.

هذا وضَمَن المنتخب العراقي التأهل إلى الملحق الآسيوي والعالمي بعد فوزه على إندونيسيا بهدف دون رد ليمنح نفسه فرصتين لبلوغ بطولة كأس العالم المقبلة.

الفرصة الأولى للعراق ستكون بالتأهل المباشر في حال الفوز على المنتخب السعودي، بينما تعني نتيجة التعادل أو الخسارة خوض مباراتي ذهاب وإياب ضد أحد منتخبي قطر أو الإمارات واذا تجاوز العراق هذا الدور سيواجه في مباراة فاصلة أحد منتخبات قارة أميركا الجنوبية.

وسيقام الملحق النهائي بمشاركة ستة منتخبات هي ممثل آسيا (ثاني المجموعتين) ومنتخبان من أميركا الشمالية وممثل من أفريقيا وآخر من أميركا الجنوبية (بوليفيا) بالإضافة إلى منتخب من أوقيانوسيا.

وسيتم توزيع المباريات وفق تصنيف الفيفا، حيث يواجه ممثل آسيا صاحب التصنيف الأقل من أميركا الشمالية ويتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من أفريقيا أو أميركا الجنوبية حسب التصنيف على أن يتأهل الفائز إلى نهائيات كأس العالم.