مبابي يقود فرنسا للفوز على العراق في مونديال 2026

شفق نيوز ـ فيلادلفيا

مُني المنتخب العراقي، فجر الثلاثاء بتوقيت بغداد، بخسارته الثانية في كأس العالم 2026، أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة التاسعة.

وانطلقت المباراة عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في مدينة فيلادلفيا الأميركية، وسط أجواء جوية صعبة سبقت اللقاء ورافقت مجرياته.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بهدف دون مقابل، سجله نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 14، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس أحمد باسل.

ورغم التأخر، قدم المنتخب العراقي شوطاً أول جيداً من الناحية الفنية، إذ ظهر بانضباط تكتيكي عال، ونجح في الحد من خطورة لاعبي فرنسا في فترات عدة، مع الاعتماد على إغلاق المساحات والارتداد بالكرات السريعة نحو الهجوم.

وشهد الشوط الأول اضطرار المنتخب العراقي إلى إجراء تبديل مبكر، بدخول علي الحمادي بدلاً من أيمن حسين، بعدما تعرض هداف المنتخب لإصابة في الدقيقة 26.

وعقب نهاية الشوط الأول، توقفت المباراة لنحو ساعتين بسبب عاصفة رعدية رافقتها أمطار غزيرة وبرق في محيط الملعب، ما دفع الجهات المنظمة إلى تطبيق إجراءات السلامة، وتوجيه الجماهير إلى مغادرة المقاعد المكشوفة والاحتماء داخل الممرات والمناطق الآمنة.

واستؤنف اللقاء عند الساعة الثالثة فجراً بتوقيت بغداد، بعد تحسن الظروف الجوية وعودة اللاعبين إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء، في أول توقف مرتبط بالطقس تشهده النسخة الحالية من كأس العالم.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب الفرنسي تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 54 عن طريق مبابي أيضاً، مستغلاً خطأ دفاعياً وسوء تفاهم بين المدافع زيد تحسين والحارس أحمد باسل، بعدما خطف عثمان ديمبيلي الكرة ومررها إلى مبابي الذي أودعها الشباك.

وفي الدقيقة 66، سجل ديمبيلي الهدف الثالث لفرنسا بتسديدة قوية استقرت في مرمى الحارس أحمد باسل، ليحسم المنتخب الفرنسي المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذه الخسارة، تعقدت مهمة المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة، بعدما كان قد خسر مباراته الأولى أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تنتظره مواجهة حاسمة أمام السنغال في الجولة الثالثة يوم 26 حزيران الجاري.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب العراقي نتائج الفحوص الطبية الخاصة بأيمن حسين، بعد إصابته في العضلة الضامة، وسط مخاوف من غيابه عن مواجهة السنغال، وهو اللاعب الذي سجل هدف العراق الوحيد حتى الآن في البطولة أمام النرويج.