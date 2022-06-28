مانشستر يونايتد يجدد للعراقي زيدان إقبال حتى 2025

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، يوم الثلاثاء، عن تجديد عقد لاعبه العراقي زيدان إقبال بشكل رسمي.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان على موقعه الرسمي "يسر النادي الإعلان عن توقيع زيدان إقبال على عقد جديد طويل الأمد، سيبقيه في مانشستر يونايتد حتى حزيران/ يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".

وأضاف "ظهر لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عاماً، والذي انضم إلى أكاديمية النادي في سن التاسعة، لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة يونغ بويز بدوري أبطال أوروبا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على ملعب أولد ترافورد".

واختتم "مثلّ زيدان إقبال منتخب العراق، وشارك معه في مباراتين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم".