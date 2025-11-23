أمانة بغداد يفوز على الطلبة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

‏فاز فريق أمانة بغداد على الطلبة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة 5:00 مساءً على ملعب الشعب الدولي وانتهت لصالح أمانة بغداد بنتيجة 2-1.

و‏انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما، سجل فريق الطلبة أولاً عن طريق منتظر عادل في الدقيقة السادسة، وتمكن فريق أمانة بغداد من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب جبار كريم في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني سجل أمانة بغداد هدفه الثاني في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب هرنيكي برناردو جاولو.

وبهذا الفوز رفع فريق أمانة بغداد رصيده للنقطة 9 بالمركز 14، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 10 بالمركز 12.