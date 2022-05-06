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لأول مرة بتاريخ العراق.. السليمانية تحتضن بطولة آسيوية بلعبة القوس والسهم

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-06T19:07:47+0000
لأول مرة بتاريخ العراق.. السليمانية تحتضن بطولة آسيوية بلعبة القوس والسهم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الجمعة، انطلاق بطولة آسيا بالقوس والسهم للرجال والنساء يوم غد بالسليمانية.

وقال سعد المشهداني رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تستمر لغاية الثاني عشر من شهر آيار الحالي بمشاركة ستة عشر منتخبا من مختلف قارة آسيا".

واشار الى ان "العراق يحتضن أول بطولة قارية بتاريخ اللعبة وستحتضنها ملاعب السليمانية".

وبين ان "فندق هاي كرست بالسليمانية احتضن المؤتمر الفني الذي أداره النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي جابول غازي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بيباك راج ورئيسة لجنة الحكام في البطولة الايرانية غزالة رسولي".

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