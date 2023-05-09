ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي بموجب صفقة "استثنائية"

شفق نيوز/ كشفت وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، أن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيلعب الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام "صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل" من دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.

وتابع أن "العقد استثنائي. أنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

من جهته، أفاد ناديه الفرنسي باريس سان جرمان الفرنسي، ولكالة فرانس برس، في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاما لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل.

وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي لفرانس برس "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر".

وكان نادي باريس سان جرمان الفرنسي أوقف أخيرا نجمه المتوّج بكأس العالم في ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره من دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في السعودية، وفق الوكالة الفرنسية.

ويأتي وصول ميسي للسعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في يناير الماضي، حسب فرانس برس.

ويعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى يونيو 2025 يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجرا، بحسب فوربس.

وحصل ميسي الذي سيبلغ عامه 36 الشهر المقبل على عرض بقيمة 400 مليون يورو بما يعادل نحو 440 مليون دولار، من الهلال، وفق فوربس.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة عكاظ السعودية، اقتراب نادي الهلال من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق، لويس أنريكي، لقيادة الأزرق تزامنا مع اقتراب "الزعيم" من حسم صفقة ميسي.

ومنذ أكثر من شهر، تلقى كابتن منتخب الأرجنتين عرضا من الهلال بنحو 320 مليون جنيه إسترليني سنويا، لكنه لا يتسرع في قبوله، حسب عكاظ.

وعينت السعودية ميسي كسفير للسياحة العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد في يناير لخوض مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريقي النصر والهلال، وواجه كريستيانو رونالدو، وفق رويترز.