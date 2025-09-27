ليفربول يفي بعقد غوتا كاملاً ويدفع 14.5 مليون يورو لأسرته

شفق نيوز- متابعة

كشف الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، عن إيفاء النادي بدفع كامل قيمة عقد نجمه الراحل ديوغو غوتا، مشيرا إلى أن النادي التزم بدفع مستحقاته المالية كافة لزوجته حتى نهاية عقده.

وتوفي المهاجم البرتغالي خلال حادثة سير في إسبانيا برفقة شقيقه أندريه سيلفا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي تاركا خلفه زوجته روت كاردوسو وأطفالهما الثلاثة.

وأشار سلوت في مقابلة إعلامية إلى أن "النادي دفع بقية مستحقات لاعبه الراحل والتي تقدر بـ14.5 مليون يورو، وهي ما يعادل بقية مستحقاته لدى النادي حتى نهاية عقده في 2027 لأرملة غوتا روت كاردوسو وأطفاله".

وقال سلوت في تصريحات صحفية: "الملاك يتعرضون للنقد بشكل مستمر، مثل المديرين لكن الطريقة التي تعاملوا بها مع وفاة غوتا من خلال دفع قيمة عقده المتبقية لزوجته وأطفاله أمر يستحق الثناء".

وأضاف: "ربما يعتقد الناس أن هذا أمر طبيعي لكنه ليس كذلك في كرة القدم".

وتابع: "حزن المدينة هو ما يجعل العمل في هذا النادي أمرا مميزا بالنسبة لي ،الطريقة التي تصرف بها المشجعون بعد تلك المأساة وعدد الزهور التي كانت هناك وجميع النصب التذكارية، كل هذا يجعلني أشعر بالعاطفة عندما أفكر في الأمر".

وكان النادي قد قرر حجب رقم 20 الخاص بقميص غوتا الذي توفي عن عمر 28 عاما في الثالث من تموز/ يوليو الماضي وخصص جمهور"أنفيلد" أهزوجة لتكريمه في كل المباريات بالدقيقة 20 وكرر العديد من زملائه السابقين طرق احتفالاته بالأهداف.