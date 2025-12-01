لجنة الانضباط تعاقب أندية الشباب البصري والطلبة والرمادي

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، مجموعة من القرارات والعقوبات لعدد من الأندية بعد مناقشة تقارير المباريات التي شهدت مخالفات في دوري الصالات ودوري تحت 21 عاماً والدوري الممتاز.

وأصدرت اللجنة عدداً من العقوبات على نادي الرمادي عقب الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام نادي الحسين في 23 من الشهر الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي شهدت تجاوزات من بعض الإداريين، ونزول جماهير إلى أرض الملعب، وتوقف المباراة لمدة 37 دقيقة.

وأبرز القرارات كانت فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار على نادي الرمادي، وحرمان جماهير النادي من حضور مباراة واحدة، ومنع رئيس رابطة الجماهير مهيمن حميد وشقيقه محمد حميد من دخول الملاعب حتى نهاية المرحلة الأولى.

وكذلك نصت القرارات على معاقبة ثلاثة من إداريي النادي (مازن جواد، أحمد كريم، محمد نايف) بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراتين وغرامة مليون دينار لكل منهم، وتوجيه النادي بزيادة قوات أمن الملاعب ومنع الجماهير من دخول أرضية الملعب، حيث صدرت القرارات بالإجماع قابلة للاستئناف.

وقررت اللجنة أيضاً اعتبار نادي الشباب البصري خاسراً (0-5) أمام نادي الشرقية في دوري كرة الصالات، بعد انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مولدة بديلة في القاعة، ما أدى إلى تعليق المباراة، وذلك استنادًا للوائح الانضباط ودوري الصالات للموسم 2025-2026.

وفي دوري تحت 21 عاماً، قررت اللجنة اعتبار نادي الطلبة خاسراً (0-3) أمام نادي الحدود بسبب غياب سيارة الإسعاف وعدم توفر الباجات أو البطاقة الوطنية للاعبي الفريق المستضيف.