لاعب عراقي يبلغ نهائي بطولة العالم للمواي تاي ويقترب من التتويج العالمي

شفق نيوز- بغداد

تأهل لاعب المنتخب العراقي للمواي تاي، مصطفى التكريتي، يوم الأربعاء، إلى المباراة النهائية لبطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 75 دولة.

وذكرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تأهل التكريتي جاء بعد سلسلة من العروض القوية والانتصارات المميزة، إذ تمكن من تحقيق الفوز على بطل البرازيل بالضربة القاضية، قبل أن يتجاوز منافسه الأوكراني في الدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية التي سيواجه فيها اللاعب الروسي على لقب البطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار علك، إن مصطفى التكريتي قدم مستويات فنية عالية خلال منافسات البطولة، مؤكداً أن وصوله إلى النهائي جاء بعد تفوقه على عدد من أبرز أبطال اللعبة على المستوى العالمي.

وأضاف أن الفوز على لاعبين يمتلكون حضوراً بارزاً في بطولات العالم للمواي تاي يعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة في العراق، والجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري لتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.

وتتجه الأنظار يوم غد الخميس نحو مصطفى التكريتي في المباراة النهائية، على أمل تحقيق الفوز وإحراز اللقب العالمي، ليكون إضافة جديدة لتاريخ رياضة المواي تاي.