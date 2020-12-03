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لاعب الجوية حسين جبار يمثل فريقه مقابل خمسة ملايين دينار

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-03T12:00:18+0000
لاعب الجوية حسين جبار يمثل فريقه مقابل خمسة ملايين دينار

شفق نيوز/ قررت الهيأة التطبيعية، يوم الخميس، نقض عقوبة الحرمان لأربع مباريات التي تلقاها لاعب نادي القوة الجوية حسين جبار، بسبب تجاوزه على مشرف فريق أمانة بغداد أحمد الموسوي.

وذكر بيان من الهيأة التطبيعية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن لجنة الاستئناف في الهيأة التطبيعية اطلعت على الطعن المقدم من قبل نادي القوة الجوية الخاص بعقوبة اللاعب (حسين جبار) بعد الأحداث التي رافقت مباراة القوة الجوية وامانة بغداد، وبعد الاطلاع، وتدقيق الجانب الموضوعي الذي رافق المباراة، قررت اللجنة نقض قرار لجنة الانضباط بحرمان اللاعب (حسين جبار) أربع مباريات، وفرض عقوبة مقدارها خمسة ملايين دينار، وعليه أصبح بإمكان اللاعب الاشتراك مع فريقه في المباريات المقبلة.

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