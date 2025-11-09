لاعبون محليون يحصدون 6 أوسمة من الذهب والفضة في بطولة العراق الدولية لتنس الطاولة

شفق نيوز - السليمانية

اُختتمت، اليوم الأحد، بطولة العراق الدولية بتنس الطاولة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، وبمشاركة أكثر من 160 لاعباً يمثلون 6 دول وهي: إيران، والهند، والأردن ولبنان وقطر.

قوة المنافسة

وتمكن المنتخب العراقي من إحراز 4 اوسمة ذهبية، و وسامين فضيين، احتل بهما المركز الثاني ، خلف المنتخب الإيراني صاحب المركز الأول برصيد 6 اوسمة ذهبية.

وبهذا الصدد تحدث رئيس اتحاد اللعبة هرده رؤوف عن منافسات البطولة قائلا، لوكالة شفق نيوز، ان الحصول على 4 اوسمة ذهبية، و وسامين فضيين يعتبر انجازاً لرياضة للبلاد، باعتبار أن بطولة العراق الدولية تعتبر من أقوى البطولات التي ينظمها العراق للمرة الرابعة على التوالي.

وأضاف أن هذه البطولة تضم فئة الاشبال والناشئين والشباب وتشمل فئات دون (11-13-15-17-19) عاماً، وهي بطولة معتمدة دولياً، حيث تنقل مبارياتها مباشرةً إلى منصة الاتحاد الدولي عبر "الأونلاين".

الدعم الأولمبي

رؤوف أكد أن الدعم الذي تقدمه اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي، ساهم بنجاح تنظيم هذه البطولة المهمة، والتي تنعكس ايجاباً في تطوير اللعبة في العراق، من خلال الاحتكاك بأبطال القارة الآسيوية.

وأشار إلى أن "الخطة التي اتبعها اتحاد اللعبة بالاعتماد على الفئات العمرية، وتطويرها قد جنت ثمارها، وها نحن نقدم عصارة جهدنا لتطوير مهارات لاعبينا، واعدادهم بصورة صحيحة للمستقبل"

العراق يحصد الذهب

وحصد المنتخب العراقي 4 اوسمة ذهبية، و وسامين فضيين، احتل فيها المركز الثاني، وحققت اللاعب الواعدة اثمار ناصر فوزاً مستحقاً على نظيرتها الايرانية سارينا جاهانشاي بنتيجة (3-2) في نهائي فردي الإناث لفئة دون 15 عاماّ، في لقاء عُد الأصعب والاقوى في البطولة على الإطلاق، وأضافت اللاعبة ايلاف جواد الوسام الذهبي الثاني في فعالية الفردية دون 11 عاماً، بعد تغلبها على اللاعبة الايرانية إراتمس ارابي بنتيجة (3-1).

وفي الزوجي المختلط دون 19 عاماً حصل اللاعبان: نسمة مؤيد حميد، وحيدر منادي على الوسام الذهبي، وفي الزوجي المختلط دون 15 عاماً، و حصل اللاعبان حوراء تحسين علي، واللاعب الهندي ايشان ناياك على الوسام الذهبي، بعد تغلبهما على الثنائي الهندي والأردني، وحصل اللاعب العراقي كرار علي على الوسام الفضي في منافسات دون 11 عاماً، بعد خسارته اللقاء النهائي، وفي منافسات دون 13 عاماً حصل اللاعب رواز مجيد على الوسام الفضي أيضا، اثر خسارته المباراة النهائية من منافسه الإيراني.