كأس العرب.. سوريا تفرض التعادل على صاحب الأرض في الوقت بدل الضائع

شفق نيوز – الدوحة

خطف المنتخب السوري، مساء الخميس، تعادلاً ثميناً في الدقيقة الأخيرة من نظيره القطري، لتنتهي المبارة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب قطر 2025، بنتيجة 1-1.

وجرت المباراة على ملعب خليفة الدولي، حيث انطلقت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجّل العنّابي القطري هدفه الوحيد في الدقيقة 77 عن طريق أحمد علاء الدين، قبل أن يعادل منتخب سوريا عن طريق لاعبه عمر خربين في الدقيقة 90.

وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب 2025، والتي تضم كلاً من قطر وسوريا إلى جانب فلسطين وتونس.