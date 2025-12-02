كوردية كرمانشاهية تحصد أول ذهبية نسوية لإيران في بطولة العالم بالكاراتيه

شفق نيوز- كرمانشاه

سجّلت لاعبة الكاراتيه الكوردية آتوسا غلشادنژاد، القادمة من محافظة كرمانشاه، يوم الثلاثاء، إنجازا تاريخيا بعد إحرازها أول ميدالية ذهبية لإيران في منافسات السيدات ببطولة العالم للكاراتيه، التي تستضيفها مصر هذا العام.

وتداولت مواقع خبرية ايرانية تابعتها وكالة شفق نيوز، هذا الانجاز، مشيرة إلى أن غلشادنژاد، ممثلة المنتخب الإيراني في وزن دون 61 كغم، قدّمت أداء متفوقا في النزال النهائي أمام الصينية لي كونغ، منهية المواجهة بفوز واضح بنتيجة 4 – 1 لتعتلي منصة التتويج وتكتب اسمها كأول امرأة إيرانية تتوَّج بذهب العالم في هذه الرياضة.

وبدأت البطلة الكوردية مشوارها القوي في دور المجموعات بفوز على لاعبة الكاميرون، ثم انتصار على ممثلة أوزبكستان، تلاه تعادل أمام لاعبة لاتفيا، قبل أن تتجاوز بطلة تشيلي وتبلغ دور الثمانية.

وفي المراحل الإقصائية، تغلّبت على لاعبة بيلاروسيا بنتيجة 5–0، ثم هزمت منافستها من تونس 4–1 في نصف النهائي، لتضمن مكانها في النهائي وتواصل طريقها نحو الذهب.