كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يتغلب على برشلونة بهدفين مقابل هدف

شفق نيوز- مدريد

حقق نادي ريال مدريد، فوزاً ثميناً على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأقيم اللقاء على ملعب سانتياغو برنابيو، عند الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت بغداد، وسط حضور جماهيري كبير تابع واحدة من أقوى مواجهات الموسم.

وافتتح كيليان مبابي، التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 22 بعد تسديدة قوية استقرت في شباك الحارس تير شتيغن، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق اللاعب فيرمين لوبيز، في الدقيقة 38.

وسرعان ما استعاد ريال مدريد تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بهدف ثانٍ حمل توقيع جود بيلينغهام في الدقيقة 43، وهو الهدف الذي منح الملكي الأفضلية حتى صافرة النهاية، رغم محاولات برشلونة المتكررة في الشوط الثاني للعودة بالنتيجة.

وبهذا الفوز، انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني، لتتسع الفجوة بين الغريمين إلى خمس نقاط.