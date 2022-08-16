كركوك.. بطل دولي يفتتح مركزاً للمصارعة ويعد برفد المنتخبات بـ"أبطال" يحققون نتائج دولية

شفق نيوز/ شكلت في كركوك اكبر قاعدة للمصارعة لكافة الفئات العمرية بهدف تطوير المصارعة في العراق بإشراف مصارع المنتخب العراقي والبطل الاسيوي سونر آزاد.

وقال المدرب ومصارع المنتخب العراقي سونر ازاد لوكالة شفق نيوز؛ "ارتأينا تشكيل أكبر مركز تخصصي للمصارعة في كركوك ضم مواهب من كافة الاعمار بعد أن شهدت اللعبة عزوفاً للاعبي المحافظة وتوجه الجيل الحالي للعبة الشعبية الاولى في العالم كرة القدم".

وأضاف أنه "تم الاتفاق مع ادارة غاز الشمال التي يرأسها وريا جلال ليكون النادي مكاناً لاحتضان المركز وتدريبات مصارعيه"، مبينا لقد قامت الادارة بفتح قاعات النادي لهذا المشروع الوطني الذي سيكون رافداً اساسياً للمصارعة العراقية .

واوضح ان "اعداداً كبيرة وصلت الى 100 مصارع موهوب شاركوا الاختبارات التي أقمناها بالمركز التخصصي بعد فتح القبول وتم إجراء اختبارات واسعة للمواهب ليتم اختيار 35 مصارعاً لمختلف الفئات العمرية".

وأشار ازاد إلى ان هدفه من تأسيس المركز هو لبناء جيل قادر على تحقيق نتائج متقدمة بالمنافسات الرياضية على المستوى الدولي كونه شاهد من خلال مشاركاته العربية والاقليمية كيف يتم تاسيس وتشكيل و بناء المنتخبات القوية وزجها في بطولات دولية مختلفة.

ووعد سنور ازاد بأن يكون مركزه التدريبي الأول على مستوى العراق الذي سيكون رافداً للمنتخبات الوطنية اقوى المصارعين بعد أن يتم اعدادهم وتدريبهم وصقلهم بالمركز التخصصي، مثمنا دور رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال الذي وفر كل الاحتياجات لإنجاح مهمة المركز.