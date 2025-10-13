كرة القدم.. حسن أحمد مدرباً لنفط ميسان خلفاً لزمع

شفق نيوز- ميسان

سمت إدارة نادي نفط ميسان لكرة القدم، يوم الاثنين، المدرب حسن أحمد مديراً فنياً للفريق خلفاً للأردني عبد الله أبو زمع.

كما سمت الإدارة نجل المدرب حسن (علي حسن أحمد) مساعداً أول، فيما أبقت المدرب ضياء سالم بمهامه مدرباً مساعداً، والمدرب خالد عطية مدرباً للحراس.

وجاءت تسمية حسن أحمد مدرباً لكرة نفط ميسان بعد النتائج السلبية التي خرج بها فريق نفط ميسان وكان آخرها الخسارة من أمانة بغداد في الجولة الرابعة بنتيجة 4-1.

ويحتل فريق نفط ميسان بعد انتهاء الجولة الرابعة المركز 15 برصيد 3 نقاط.