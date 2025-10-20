قمة نارية في بغداد..  الشرطة يواجه الاتحاد وسط أجواء مشحونة

شفق نيوز- بغداد

يستقبل فريق الشرطة العراقي، مساء اليوم الاثنين، ضيفه الاتحاد السعودي، في مواجهة مهمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم في العاصمة بغداد.

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساء في ملعب المدينة بمنطقة الحبيبية وسط توقعات بحضور جماهيري يفوق 32 ألف متفرج بعد الإقبال الكبير على شراء التذاكر.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد خاض وحدته التدريبية الأخيرة مساء أمس الأحد على أرض ملعب المدينة، وسط إجراءات امنية مشددة، حيث شهدت منطقة الحبيبية، وتحديداً شارع المعارض، انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن وسيارات الهمر والنجدة، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة شفق نيوز .

وتأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع إدارة نادي الشرطة، في ظل التوترات التي أعقبت مباراة المنتخبين العراقي والسعودي ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم والتي أقيمت مؤخراً في السعودية وشهدت أجواء جماهيرية محتقنة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة حصرياً عبر قناتي "بي ان سبورت 1" و"الكاس 5"، في لقاء يُتوقع ان يكون من اقوى مواجهات الجولة نظراً لحساسية التوقيت وقوة الفريقين.