قبيل مواجهة البحرين في كأس العرب.. ارنولد: أتحمل مسؤولية النتائج

شفق نيوز- الدوحة

أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام ارنولد، يوم الثلاثاء، تحمله مسؤولية نتائج المنتخب العراقي، مشيراً إلى أن مواجهة البحرين ستكون صعبة.

وأعرب ارنولد، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البحرين غداً في مستهل مشوار المنتخبين في بطولة كأس العرب قطر 2025، عن سعادته بالتواجد في قطر، مبيناً أن البطولة تمثل فرصة مهمة لمتابعة لاعبين جدد استعداداً لمباراة الملحق العالمي.

وأوضح أن "عدداً من اللاعبين الذين شاركوا معه في التصفيات يتواجدون حالياً ضمن القائمة"، مؤكداً أن "البطولة تمنحهم فرصة لإثبات أنفسهم من أجل مواصلة المشوار في الاستحقاق المقبل".

وأشار إلى أن "المنتخب حظي بدعم كبير من الإعلام والجماهير في المباراة الماضية"، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة".

وبخصوص مواجهة البحرين، أوضح ارنولد، أن المنتخب لم يحقق الفوز عليهم منذ فترة طويلة، وهو ما يمنح الفريق دافعاً إضافياً لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون حجم التحدي الذي ينتظرهم غداً، مؤكداً تحمسه لرؤية مستوى الفريق في هذه البطولة.

من جانبه، أكد مدرب منتخب البحرين، دراغان تالاييتش، أن هدف فريقه هو الوصول إلى نهائي كأس العرب، لافتاً إلى أن كل المجموعات صعبة، وأن البحرين تستعد لكل مباراة بخطط واضحة.

وتابع قائلاً إن العراق تغير كثيراً منذ كأس الخليج، وأن منتخب البحرين يحترمه، مضيفاً أن فريقه سيظهر شخصيته في لقاء الغد.

كما تمنى التوفيق للعراق في مباراته بالملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.