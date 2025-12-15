إقامة قرعة بطولة كأس العراق للكرة الشاطئية لموسم 2025–2026

شفق نيوز- بغداد

أقامت لجنة كرة الصالات والشاطئية، يوم الاثنين، قرعة بطولةِ كأس العراق للكرةِ الشاطئية لموسم 2025–2026 في مقر الاتحاد، بحضورِ نائبِ رئيس اللجنة زياد شامل، وعضو اللجنة هاشم رويض، وممثلي الأندية المشاركة، على أن تنطلق المباريات في 16 كانون الثاني/يناير 2026.

وقال نائب رئيس اللجنة زياد شامل، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتطوير لعبة الكرة الشاطئية من خلال إقامة العديد من البطولات الخاصة باللعبة".

وأضاف أن "بطولة الكأس دائماً ما تحفل بالإثارة والندية، وتُعد فرصة لاكتشاف المواهب والطاقات الواعدة"، مبيناً أن "القرعة أسفرت عن المواجهات الآتية: الرد يواجه شهربان، وآليات الشرطة يلاقي سامراء، والمشروع يلاعب النيل، والمصافي يلتقي مصافي الجنوب".

وأشار إلى أن "المباريات ستقام بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى المباراة النهائية".