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قاعة الشعب تحتضن بطولة النخبة بكرة السلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-09T13:42:19+0000
قاعة الشعب تحتضن بطولة النخبة بكرة السلة

شفق نيوز/ احتضنت قاعة الشعب للالعاب الرياضية بطولة النخبة تحت 18 عاماً بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي لوكالة شفق نيوز؛ ان البطولة اقيمت باشراف الاتحاد العراقي لكرة السلة وبالتعاون مع لجنة 3x3 بمشاركة أبرز لاعبي العراق المصنفين.

وأضاف العميدي لقد كان اختيار اللاعبين الخمسين من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة حسب النقاط التي تم جمعها من خلال مشاركاتهم السابقة.

 وبين أنه تم تقسيم الفرق إلى 12 فريقاً من محافظات العراق وجرت 24 مباراة فيما بينهم، مشيرا إلى أن البطولة شهدت مستويات فنية جيدة بشهادة الكثير من المختصين.

وتابع العميدي؛ لقد تم رفع نتائج الفرق المشاركة على المنصة الدولية 3x3 ليتم اعتماد البطوله رسميا بعد ان اخذت اللون الأخضر  وتم جمع 33 ألف نقطة.

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