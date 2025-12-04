"فيفا" يوقف لاعب البحرين ويغرمه مالياً بعد اعتدائه على امجد عطوان

شفق نيوز- بغداد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف لاعب المنتخب البحريني ابراهيم الختال لمدة ثلاث مباريات دولية، وفرض غرامة مالية قدرها سبعة آلاف فرنك سويسري.

وجاءت العقوبة، على خلفية طرده المباشر بعد اعتدائه على لاعب المنتخب العراقي امجد عطوان خلال مباراة الفريقين في كأس العرب، اثر ضربه المتعمد بقوة في الوجه في لقطة اعتبرت لعبا خطرا كان من الممكن ان يؤدي الى اصابة خطيرة.

وكان المنتخب العراقي قد حقق فوزاً صعباً على نظيره البحريني بنتيجة 2-1 اول امس الاربعاء، في مباراته الاولى ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا في قطر.