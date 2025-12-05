فيفا تمنح ترمب "جائزة خاصة" في حفل قرعة مونديال 2026

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة Politico الاميركية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيمنح "جائزة السلام" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر اليوم الجمعة.

وينطلق الحفل عند الساعة 20:00 (بتوقيت بغداد)، ويستمر لمدة ساعتين، مع عرض غنائي للمغني الأوبرالي الشهير أندريا بوتشيلي، الذي يُعد من الفنانين المفضلين لدى ترمب.

وسيُلقي رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، كلمة رسمية خلال الحفل قبل تقديم الجائزة لترمب، فيما يُختتم الحدث بعرض موسيقي لفرقة Village People يتضمن أغنية "YMCA"، التي استخدمت في حملات ترمب الانتخابية وظهرت في فعالياته السياسية.

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو / حزيران و19 يوليو / تموز، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكانت فيفا قد علّقت سابقًا على تهديدات ترمب بنقل مباريات المونديال من مدينة بوسطن، مؤكدة أن من حق الرئيس تحديد المدن التي يراها مناسبة وآمنة لاستضافة اللقاءات.