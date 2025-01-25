فوز للقاسم وديالى في ختام الجولة 12 لدوري محترفي اليد

شفق نيوز/ اختتمت يوم السبت، مباريات الجولة 12 من المرحلة الأولى، بإقامة مباراتين في البصرة وذي قار ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة اليد.

وتمكن فريق القاسم من تحقيق الفوز على مضيفه بلدية البصرة بنتيجة (27 – 23) هدفاً، في مباراة أقيمت على قاعة نفط البصرة المغلقة للألعاب الرياضية .

وفي المباراة الثانية، حقق فريق ديالى فوزاً مستحقاً على مضيفه الناصرية بنتيجة (32 - 20) هدفاً، في مباراة أقيمت على قاعة (الشهيد حيدر برهان) المغلقة في محافظة ذي قار .

فيما بقى فريق المسيب بالانتظار في الجولة 12، إلى الجولة المقبلة من المنافسات .

وكان فريق الجيش حقق يوم امس فوزاً مثيراً على مضيفه على نفط البصرة بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (26 - 25) هدفاً.