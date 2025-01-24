فوز للشرطة ومصافي الشمال على البيشمركة والدغارة بدوري الطائرة الممتاز
شفق نيوز/ جرت يوم
الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور الثمانية لدوري الطائرة
الممتاز .
وفي المباراة الأولى، تألق
فريق الشرطة وحقق انتصاراً ثميناً على مستضيفه البيشمركة بثلاثة أشواط نظيفة وبواقع
(25-21) (25-19)(25-18)
،
التي جرت أحداثها في قاعة البيشمركة بمحافظة السليمانية .
وفي المباراة الثانية،
حقق فريق مصافي الشمال فوزاً مستحقاً على فريق الدغارة بثلاثة أشواط دون رد كانت
على النحو الآتي ،18-25، 14-25 ، 20-25، وجرت المباراة في قاعة بلد المغلقة بمحافظة
صلاح الدين .
وكان فريق نينوى، قد حقق
انتصاراً مثيراً على المقدادية أمس الخميس بثلاثة أشواط لاثنين في افتتاح منافسات
دور الثمانية الكبار، وجاءت نتيجة الاشواط على النحو التالي: 25 - 21 ، 25 - 15 ،
18 - 25 ، 16 - 25 ، 15 - 12.