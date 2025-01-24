فوز للشرطة ومصافي الشمال على البيشمركة والدغارة بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور الثمانية لدوري الطائرة الممتاز .

وفي المباراة الأولى، تألق فريق الشرطة وحقق انتصاراً ثميناً على مستضيفه البيشمركة بثلاثة أشواط نظيفة وبواقع (25-21) (25-19)(25-18) ، التي جرت أحداثها في قاعة البيشمركة بمحافظة السليمانية .

وفي المباراة الثانية، حقق فريق مصافي الشمال فوزاً مستحقاً على فريق الدغارة بثلاثة أشواط دون رد كانت على النحو الآتي ،18-25، 14-25 ، 20-25، وجرت المباراة في قاعة بلد المغلقة بمحافظة صلاح الدين .

وكان فريق نينوى، قد حقق انتصاراً مثيراً على المقدادية أمس الخميس بثلاثة أشواط لاثنين في افتتاح منافسات دور الثمانية الكبار، وجاءت نتيجة الاشواط على النحو التالي: 25 - 21 ، 25 - 15 ، 18 - 25 ، 16 - 25 ، 15 - 12.