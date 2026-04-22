فوز للزوراء وتعادلان في دوري نجوم العراق

حقق فريق الزوراء الفوز على ديالى، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت ثلاث مواجهات عند الساعة السابعة والنصف مساءً، والمباراة الأولى فاز فريق الزوراء في على ضيفه فريق ديالى بهدفين نظيفين، وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين دون مقابل لديالى، جاء الهدف الأول في الدقيقة 10 عبر اللاعب عامر جاموس، وأضاف الزوراء هدفه الثاني عن طريق مراد محمد في الدقيقة 36.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء وخطف الزوراء النقاط الثلاث.

وشهد اللقاء طرد لاعب الزوراء عامر جاموس في الدقيقة 50 للعبه الخطر، ليكمل الزوراء المباراة بعشرة لاعبين.

وفي المباراة الثانية تعادل فريق الطلبة مع ضيفه فريق نوروز بنتيجة 2-2، وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل لنوروز، جاء الهدف في الدقيقة عن 45+5 عن طريق علي يوسف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق نوروز هدف التعديل في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب محمد رضا جميل، وأضاف مروان حسين الهدف الثاني لنوروز في الدقيقة 67، وتمكن الطلبة من تعديل النتيجة في وقت قاتل عند الدقيقة 90+1 عبر اللاعب كرار محمد.

وفي المباراة الثالثة تعادل فريق الكرمة مع مضيفه فريق الكهرباء من دون أهداف، وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر.