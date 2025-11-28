فوز ديالى والحشد والكوت في الجولة السادسة من دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

شهدت قاعات كرة اليد في بغداد وديالى والبصرة، يوم الجمعة، إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور السادس من المرحلة الأولى لدوري النخبة للموسم 2025-2026.

وفي مباراة قوية استضافتها قاعة نادي ديالى المغلقة، فاز فريق ديالى على ضيفه فريق نفط البصرة بصعوبة وبفارق هدف واحد وبنتيجة 23-22.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة 28 - 24 وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش المغلقة في العاصمة بغداد.

وفي اللقاء الأخير فاز فريق الكوت على فريق بلدية البصرة بنتيجة 37 - 19، وجرت المباراة في قاعة نادي البلدية.