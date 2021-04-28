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فوز الميناء على اربيل وتعادل نفط الوسط والحدود في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-28T21:23:51+0000
فوز الميناء على اربيل وتعادل نفط الوسط والحدود في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن نادي الميناء لكرة القدم من تحقيق الفوز على نادي اربيل، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة 29 لدوري الكرة الممتاز، التي شهدت ايضاً تعادلاً سلبياً في لقاء نفط الوسط وضيفه الحدود.

ورفع الحدود رصيده للنقطة 22 بالمركز العشرين، ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 49 بالمركز الخامس.

وبالعودة للقاء الميناء مع ضيفه اربيل، حيث سجل للميناء كابتن الفريق حسام مالك في الدقيقة 18 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني عزز الميناء النتيجة بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 85 عن طريق عباس ياس، وفي الدقيقة 91 سجل الميناء هدفه الثالث عن طريق مرتجى عادل.

ورفع الميناء رصيده للنقطة 35 بالمركز الحادي عشر وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 32 بالمركز الثالث عشر.

وكانت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية أحلت مباراتي الكرخ والشرطة والسماوة والقوة الجوية في الدور 29 لدوري الكرة الممتاز، بسبب مشاركة القوة الجوية والشرطة في بطولة دوري ابطال اسيا.

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