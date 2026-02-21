فوز الجيش وكربلاء في مباريات مؤجلة من دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم السبت، مباراتان مؤجلتان من المرحلة الاولى من منافسات دوري النخبة العراقي لكرة اليد 2025-2026.

وفاز فريق الجيش في المباراة الاولى على ضيفه فريق الكوت بنتيجة 23-18، وشهدت المباراة سيطرة واضحة لفريق الجيش حيث تمكن من حسم المواجهة مبكراً.

وجرت المباراة عصر اليوم في قاعة نادي الجيش المغلقة في بغداد.

وفي المواجهة الثانية، فاز فريق كربلاء على مضيفه فريق نفط البصرة بفارق هدف واحد بنتيجة 32-31 في مباراة شهدت ندية بين الطرفين حسمت في النهاية بهدف كربلاء القاتل.

وجرت المباراة عصر اليوم في قاعة نادي نفط البصرة المغلقة للالعاب الرياضية.