فوزان وتعادل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ جرت، اليوم الأحد، ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم عند الساعة الخامسة عصراً.

وفاز في المواجهة الاولى فريق زاخو على مضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب الكوت الاولمبي.

انتهى الشوط الاول بتقدم نفط الوسط بهدف واحد دون مقابل لزاخو، جاء الهدف في الدقيقة 45 من ركلة جزاء نفذها بنجاح سامر محسن.

وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدف التعديل في الدقيقة 90 عن طريق داروين لوبيز، واضاف زاخو هدف الفوز الثاني في الدقيقة 90+5 عن طريق احمد ناظم.

وفاز فريق امانة بغداد على مضيفه كربلاء بنتيجة 2-1 جرت المباراة في ملعب السليمانية.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل فريق امانة بغداد اولاً عن طريق اللاعب ارنست تيري في الدقيقة التاسعة، وتمكن فريق كربلاء من تعديل النتيجة عن طريق كريم بن عريف في الدقيقة 43 .

وفي الشوط الثاني سجل امانة بغداد هدف الفوز الثاني في الدقيقة 73 عن طريق رضا فاضل.

وتعادل فريق الحدود مع ضيفه فريق الكهرباء من دون اهداف وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي.